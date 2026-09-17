Индия предупредила, что продолжит закупки нефти "у различных стран" после принятия закона США об "адских санкциях"

МИД Индии 17 сентября официально сообщил, что правительство страны "приняло к сведению принятый Конгрессом США закон о санкциях против России и Ирана". Однако в интересах "энергетической безопасности собственного населения" Индия "и впредь будет закупать ресурсы у различных поставщиков".

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Единственное, на что обратит внимание индийское правительство, – это "изменяющаяся динамика рынка". Именно так Индия отреагировала на принятие в США закона о новых санкциях против России и Ирана.

Реакция МИД

Новые американские пошлины, которые будут введены в рамках закона о "адских" санкциях, негативно повлияют на двусторонние отношения между Индией и США, предупредили в МИД Индии.

"В последние месяцы этот вопрос обсуждался на высоком уровне с различными американскими партнерами. Индийская сторона очень четко изложила его потенциальные последствия не только для двусторонних отношений, но и для международного энергетического рынка", – указано в сообщении ведомства.

В индийском правительстве сослались на собственную "приверженность обеспечению энергетической безопасности для своего населения, насчитывающего 1,4 миллиарда человек". Страна и в дальнейшем будет добиваться этой цели, в частности за счет диверсификации источников поставок.

Индия также сообщила, что будет принимать необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов и будет сотрудничать с индийскими торговыми и промышленными организациями с целью устранения возможных последствий.

Что предшествовало

В ночь на 17 сентября в Конгрессе США был принят известный законопроект Линдси Грэма о "адских санкциях" в отношении РФ и Индии (последнюю добавили по просьбе американского президента). Закон наделяет главу Белого дома полномочиями ужесточать санкции против страны-агрессора РФ и вводить стопроцентные пошлины в отношении импортеров российских энергоносителей.

Закон также предусматривает персональные санкции против главы Кремля Владимира Путина, членов российского правительства и руководства силовых структур.

В целом за законопроект проголосовали 203 республиканца и 56 демократов, против выступили 152 демократа и семь республиканцев.Теперь документ ожидает подписания Дональдом Трампом, и Белый дом подтвердил, что президент намерен его подписать.

Венгрия уже обратилась к США с просьбой исключить страну из сферы действия закона, предусматривающего пошлины для покупателей российских энергоносителей. Об этом заявил венгерский депутат Мартон Гайду после консультаций в Вашингтоне с представителями республиканского большинства в Палате представителей США.

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