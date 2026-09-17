«Нужно исключение»: Венгрия просит США временно не распространять на нее закон о «адских санкциях»

Венгрия просит США исключить страну из сферы действия закона, предусматривающего введение пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Об этом заявил венгерский депутат Мартон Гайду после консультаций в Вашингтоне с представителями республиканского большинства в Палате представителей США.

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По его словам, для Будапешта такой закон создает риски из-за зависимости страны от российских энергоносителей. Об этом Гайду сообщил в Facebook.

Венгрия просит сделать для неё исключение

Мартон Гайду, возглавляющий комитет по иностранным делам венгерского парламента, сообщил о переговорах с американскими законодателями.

"В тот же день Палата представителей приняла закон, предусматривающий введение пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, – шаг, который создает риски, в том числе и для Венгрии", – заявил он.

По словам Гайду, именно поэтому во время встреч с американскими партнерами он подчеркнул необходимость учесть ситуацию Венгрии.

Будапешт признает проблему зависимости от РФ

Гайду отметил, что партия TISZA осознает риски и негативные последствия зависимости Венгрии от российских энергоносителей.

По его словам, партия в настоящее время завершает разработку плана решения этой проблемы. Речь идет, в частности, о диверсификации источников энергии.

"Я обратился к американским партнерам с просьбой содействовать исключению Венгрии из сферы действия этого закона и поддержать усилия нашей страны по диверсификации источников энергии", – сообщил венгерский депутат.

В Вашингтоне обсудили отношения США и Венгрии

Во время пребывания в Вашингтоне Гайду также провёл консультации с представителями республиканского большинства в Палате представителей США относительно планов большинства от партии TISZA в венгерском парламенте и будущего венгерско-американских межпарламентских отношений.

По его словам, стороны пришли к согласию, что США и Венгрию связывают долгосрочные фундаментальные интересы и ценности, выходящие за пределы избирательных циклов.

Гайду также проинформировал американских партнеров о результатах первых ста дней работы партии. Особый интерес, по его словам, вызвали действия по борьбе с нелегальной миграцией, меры по защите детей и поддержке семей, а также усилия по повышению качества здравоохранения и государственных услуг.

Что предусматривают санкции США

Напомним, законопроект предусматривает пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей. Среди крупнейших покупателей российской нефти авторы документа назвали Китай, Индию, Словакию, Венгрию и Азербайджан.

Также документ предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, финансовых учреждений РФ, в частности Центрального банка, и крупных государственных энергетических проектов, среди которых "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" 1, 2 и 3.

16 сентября Палата представителей СШАподдержала законопроект о "адских санкциях" против России 262 голосами против 159. За документ проголосовали также десятки демократов, после чего законопроект должен пройти дальнейшие процедурные этапы и поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Как писал OBOZ.UA, ещё в июле 2026 года Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом.

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