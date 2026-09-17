Трамп готов подписать закон о "адских санкциях" против России и Ирана – WSJ

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о "адских санкциях" против России, который предоставляет ему новые полномочия по введению пошлин до 100 % в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. Документ также предусматривает продление части санкций против Ирана и новые ограничения в отношении российских чиновников, компаний, энергетической инфраструктуры и судов теневого флота.

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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь администрации Трампа.

16 сентября Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект 262 голосами против 159, после чего документ, ранее одобренный Сенатом, был направлен на подпись президенту.

Что предусматривает законопроект

Законопроект носит название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Его сторонники называют законопроект одним из самых масштабных шагов Конгресса по усилению экономического давления на Москву.

Документ предоставляет Трампу полномочия вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в число крупнейших покупателей российской нефти или природного газа. Речь идет о пяти крупнейших импортерах российских энергоносителей, а также о государствах, которые помогают обходить санкции.

Закон также предусматривает персональные санкции против главы Кремля Владимира Путина, членов российского правительства и руководства силовых структур.

Отдельные положения касаются всех российских проектов по сжиженному природному газу и энергетических проектов в Арктике.

Кроме того, документ предусматривает новые ограничения в отношении компаний, занимающихся энергетической инфраструктурой , и судов так называемого теневого флота, которые используются для транспортировки российской нефти в обход санкций.

Под действие документа должны попасть Центральный банк России и российские государственные банки – "Сбер", ВТБ и Газпромбанк.

Отдельный блок законопроекта касается Ирана. Он продлевает действие американских санкций, связанных с иранским энергетическим сектором, до 2031 года.

В Конгрессе говорят о давлении на Россию и Китай

После принятия законопроекта сенатор-демократ Ричард Блюменталь, возглавлявший продвижение закона в Сенате, обратился к украинцам со словами: "Народ Украины, вы не одни". Российскому диктатору Путину он пригрозил "задушить военную машину" России.

Конгрессмен Майкл Макколл заявил, что принятие документа накануне зимнего периода имеет особое значение из-за угрозы новых ударов РФ по украинской гражданской инфраструктуре.

По его словам, санкции и потенциальные пошлины должны оказать дополнительное экономическое давление на Москву и ее партнеров и заставить их пересмотреть вопрос о продолжении поддержки российской экономики.

Отдельно сенатор Джин Шагин обратила внимание на роль Китая. По её словам, среди пяти крупнейших импортеров российского ископаемого топлива именно Китай обеспечивает 51% доходов Москвы от такого экспорта

Сторонники законопроекта рассчитывают, что угроза высоких пошлин может повлиять не только непосредственно на Москву, но и на государства, которые покупают российские энергоносители и тем самым поддерживают основной источник доходов РФ.

Реакция демократов

В то же время законопроект получил не единодушную поддержку. Часть демократов выступила против документа из-за значительного расширения полномочий президента США в сфере тарифной политики.

Представитель Грегори Микс заявил, что законопроект предоставляет Трампу широкие новые полномочия в отношении пошлин, но в то же время позволяет президенту отменять санкции, предусмотренные самим документом. Он также поставил под сомнение необходимость предоставления администрации дополнительных инструментов, которые, по его словам, президент уже имел возможность применять.

"Он предоставляет президенту Трампу широкие новые полномочия в области тарифов и позволяет ему отменять те самые санкции, которые якобы вводит – санкции, которые он мог бы ввести уже сегодня, но не делал этого последние 19 месяцев", – заявил Микс

В целом за законопроект проголосовали 203 республиканца и 56 демократов, против выступили 152 демократа и семь республиканцев. После прохождения Палаты представителей документ ожидает подписи Дональда Трампа, и теперь Белый дом подтвердил, что президент намерен его подписать.

Напомним, ещё в июле в Сенате США одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 16 сентября, в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) состоялось заключительное голосование по законопроекту сенатора Линдси Грэмао введении новых санкций против России и Ирана. В итоге депутаты поддержали документ, отдав за него 262 голоса.

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