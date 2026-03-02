'Имеем информацию от разведки о возможных российских ударах': Зеленский обсудил с Мерцом потребности Украины в ПВО и ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, во время которого стороны сосредоточились на ситуации с безопасностью и потребностях Украины в ракетах для систем ПВО. Украинская разведка располагает информацией о возможных новых российских ударах, что требует максимальной мобилизации международной поддержки.

Также обсуждали дальнейшее движение переговорного процесса, учитывая события на Ближнем Востоке. О результатах разговора сообщил президент Украины в официальном обращении.

Во время беседы Зеленский подробно проинформировал канцлера о текущей ситуации на фронте и отметил критическую необходимость дополнительных ракет для усиления противовоздушной обороны. Имеющиеся разведывательные данные свидетельствуют о риске новых атак со стороны России, поэтому ключевой задачей остается защита гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделили переговорному треку и перспективам достижения справедливого мира. Зеленский и Мерц обсудили, как международная ситуация, в частности события на Ближнем Востоке, может повлиять на дипломатическую динамику вокруг Украины.

Канцлер Германии проинформировал о своем недавнем визите в Китай и проведенных там встречах. Пекин имеет инструменты влияния на Москву, которые потенциально способны изменить позицию Кремля по завершению войны.

