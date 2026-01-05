'Их стратегия неизменна': Зеленский привел доказательства того, что Россия затягивает войну

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января в вечернем обращении заявил, что Россия продолжает сознательно затягивать войну и наносить удары по гражданской инфраструктуре. Он привел примеры обстрелов украинских городов и сообщил о принятых решениях в сфере безопасности и обороны.

Обращение глава государства обнародовал вечером 5 января. В нем Зеленский подробно описал последствия российских атак по Киеву, Харькову, Днепру и Херсону, а также очертил дальнейшие шаги украинской власти в ответ на действия РФ.

Президент, в частности, подчеркнул: "Россия затягивает войну и пытается нанести Украине наибольший вред – их стратегия неизменна".

Ликвидация последствий

В обращении Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины продолжается ликвидация последствий российских ударов. В Киеве была повреждена очередная больница, которую президент назвал полностью гражданским объектом. В Днепре среди целей оказалось гражданское предприятие, производящее продовольствие, в частности подсолнечное масло.

По словам главы государства, в Харькове российские войска били по энергетической инфраструктуре, оставляя людей без тепла и электроэнергии. Он отдельно упомянул и Херсон, где ремонтные бригады и энергетики работали над восстановлением электроснабжения после обстрелов. Зеленский подчеркнул, что такие действия свидетельствуют об игнорировании Россией дипломатических усилий со стороны цивилизованных стран.

Усиление СБУ

Президент также рассказал о встречах с руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины, которые состоялись накануне. Он поблагодарил главу СБУ Василия Малюка за, по его словам, сильную боевую работу и асимметричные операции против врага, которые, как отметил Зеленский, будут продолжены и в дальнейшем при полной политической поддержке.

Отдельно глава государства сообщил о кадровых решениях в СБУ. Временно исполняющим обязанности главы службы назначен Евгений Хмара, который возглавляет Центр специальных операций "А". Зеленский также вспомнил разговоры с первым заместителем руководителя этого подразделения Денисом Килимником и полковником СБУ Василием Козаком, отметив их участие в операциях против российских сил.

Продолжая тему работы Службы безопасности Украины, президент вспомнил и о разговоре с Александром Покладом. Зеленский отметил, что за годы полномасштабной войны значительно усилились внутренняя защита украинской государственности и контрразведывательная составляющая работы СБУ. По его словам, потенциал службы и в дальнейшем будет расти именно в контексте защиты национальных интересов Украины.

Глава государства подчеркнул, что поддерживает текущую работу СБУ и поблагодарил всех, кто вовлечен в эти процессы. В то же время он предупредил, что в дальнейшем будут приниматься и другие кадровые решения в сфере безопасности.

Обновление обороны

В обращении Зеленский также сообщил о разговоре с Михаилом Федоровым, во время которого обсуждалось обновление подходов в Министерстве обороны Украины. Президент рассказал, что были определены приоритеты и решения, необходимые для повышения эффективности работы ведомства.

По словам главы государства, ключевой задачей для министра обороны является усиление технологической составляющей. Именно благодаря большей технологичности, отметил Зеленский, Украина должна противостоять попыткам России сделать войну бесконечной. Он подчеркнул, что эти изменения касаются как сектора безопасности, так и сектора обороны в целом.

Президент привел конкретные данные о потерях российских войск. По его словам, в декабре было уничтожено 35 тысяч оккупантов, и эти потери подтверждены видеоматериалами. Для сравнения, в ноябре этот показатель составлял 30 тысяч, а в октябре – 26 тысяч.

Зеленский отметил, что рост этих цифр является следствием правильных управленческих и военных решений. Он добавил, что каждое такое решение в сфере обороны непосредственно сохраняет жизнь украинских военнослужащих.

Международные контакты

Зеленский в обращении сообщил и об активной международной работе. По его словам, Украина готовится к встречам в Европе, которые должны состояться в ближайшее время. Параллельно продолжается коммуникация с командой президента Соединенных Штатов Америки.

Президент подчеркнул, что вопросы противовоздушной обороны и дальнейшей поддержки Украины остаются ежедневной задачей. Он отметил, что украинская переговорная команда работает непрерывно, чтобы достигать конкретных результатов для государства.

Глава государства рассказал и о докладе министра иностранных дел Андрея Сибиги. Зеленский поручил значительно активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых с международными партнерами в течение прошлого года.

По словам президента, Украина имеет большое количество подписанных соглашений и положительных документов. Теперь, подчеркнул он, за каждым из них должен стоять реальный результат, который будет усиливать устойчивость государства в условиях войны.

Новые назначения

Отдельно Зеленский объявил о еще одном кадровом решении. По его словам, Христя Фриланд будет помогать Украине в определении полезных экономических решений. Президент отметил ее значительный опыт работы в правительственных структурах Канады и наличие широких международных контактов.

Также глава государства сообщил о разговоре с Дмитрием Кулебой. Зеленский отметил важность единства и совместной работы всей команды ради интересов Украины, подчеркнув, что страна нуждается в конкретных результатах и заслуживает уважения.

"Сегодня же я говорил с Дмитрием Кулебой. Важно, чтобы все мы сейчас в единстве работали в одной команде – в команде Украины. Именно так и делаем. Украина заслуживает уважения. Украина нуждается в результатах. Спасибо всем, кто нам помогает".

Напомним, 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил экс-главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Тот согласился и назвал это"еще одним рубежом ответственности перед страной". Начальником ГУР МО он был с 5 августа 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны.

