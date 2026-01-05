'Технологичность должна сохранять жизни воинов': Зеленский озвучил задачи, которые ставит перед Федоровым в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым формат работы Министерства обороны Украины. Встреча состоялась во время рабочего обсуждения изменений в сфере обороны, где определили ключевой принцип дальнейших решений. Речь идет об усилении технологичности как инструмента сохранения жизни украинских военных.

Видео дня

Президент обнародовал детали разговора в собственном Telegram канале. В разговоре глава государства обозначил задачи, которые ставит перед Федоровым в Минобороны, и ожидания от будущих решений. Зеленский отметил, что Украина должна отвечать на действия России развитием новых технологий и тактики. Он отметил, что с начала полномасштабной войны Министерство цифровой трансформации было и остается источником инноваций для оборонной сферы.

В заявлении также прозвучали конкретные цифры по результатам применения технологических решений. Как сказал Зеленский, главный принцип простой и одновременно жесткий: технологичность обороны должна работать на сохранение жизни. По его словам, это касается и дронов, и связи, и развития рынка производителей оружия.

Приоритет войны

В своем обращении президент обратил внимание на преимущество России в войне. Он отметил, что российская сторона делает ставку на масштаб ударов и штурмов. Именно поэтому, по его словам, Украина вынуждена отвечать более активным применением технологий и более быстрым развитием новых видов вооружения.

Зеленский подчеркнул, что Украина остается преданной дипломатии и стремится к скорейшему завершению войны. Но Россия, по его словам, не демонстрирует готовности к аналогичному подходу и затягивает агрессию. И здесь, как он добавил, технологии становятся одним из ключевых инструментов противодействия.

Отдельно президент вспомнил о роли Минцифры в предыдущие годы войны. Он отметил, что именно это ведомство дало толчок развитию дронов, современной связи и сотрудничества с производителями вооружения. Этот опыт, по его словам, важно перенести и масштабировать в работе Минобороны.

Цифры и решения

Президент сообщил, что обсудил с Михаилом Федоровым форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту министра обороны Украины. За неделю Федоров должен представить проекты решений, которые считает необходимыми для усиления обороны. Зеленский выразил надежду на поддержку этих инициатив в парламенте.

Также глава государства привел конкретные данные о результатах уже внедренных технологических решений. За декабрь 2025 года, по его словам, было верифицировано и подтверждено на видео 35 тысяч уничтоженных оккупантов. В ноябре этот показатель составлял 30 тысяч подтвержденных поражений, в октябре – 26 тысяч.

Зеленский отметил, что эти цифры свидетельствуют об эффективности технологий на поле боя. Он добавил, что четко увеличивается поставки дронов в войска. Кроме этого, готовятся новые особые форматы усиления дроновой составляющей защиты Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины до конца 2025 года планировало завершить реформу системы обеспечения качества оборонной продукции. Военные представительства МОУ расформированы, а контроль качества передан новой структуре государственного гарантирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!