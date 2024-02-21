'Хватит недоразумений': Зеленский пригласил глав Польши и ЕС на переговоры на украинско-польской границе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам Польши и Европейского Союза из-за протестов и блокирования группой поляков пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Украинский президент предложил провести переговоры прямо на границе и раз и навсегда разрешить все недоразумения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского. Главу польского правительства Дональда Туска и президента Польши Анджея Дуду делегация от украинского Кабмина будет ждать на украинско-польской границе уже в ближайшие дни – до 24 февраля.

Зеленский отреагировал на происходящее на украинско-польской границе, где группа польских "фермеров" блокирует движение грузовиков и высыпает на землю собранное украинцами на заминированных полях и под обстрелами зерно.

Президент Украины в обращении к полякам попросил их вспомнить значение слова "солидарность".

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться", – отметил президент.

Он призвал Туска и Дуду положить конец ситуации, создавшей напряжение между двумя соседними странами. Сделать это, по мнению Зеленского, следует там, откуда это напряжение начало распространяться: на границе между Украиной и Польшей.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством", – обратился Зеленский к польскому коллеге и главе правительства Польши.

В то же время, украинский президент обратился также к Европейской Комиссии.

"И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Хварит недоразумений", – резюмировал глава государства.

Сообщение Зеленского дублировано на польском языке, а его обращение к полякам имеет польские субтитры – чтобы содержание призыва украинского президента дошло до адресатов без искажений и спекуляций, а посыл, заложенный в нем, был воспринят таким, каким он был изначально.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 февраля польские митингующие блокируют не только проезд украинских грузовиков. Теперь через границу Польши и Украины они не пропускают еще и автобусы и легковые автомобили.

На блокаду отреагировали в МИД Украины, отметили, что такие действия со стороны дружественной Польши не имеют оправдания и обратились к польскому правительству с важным призывом.

Между тем, генконсул Польши во Львове назвала позором действия фермеров на границе и сравнила их действия с действиями российских оккупантов.

Напряжение между двумя государствами из-за блокирования поляками границы отразилось на отношении украинцев к народу Польши. Согласно опросам, процент украинцев, считающих Польшу дружественным государством, в последнее время снизился.