Блокада границы не имеет оправдания: МИД Украины обратился с важным призывом к правительству Польши

Министерство иностранных дел (МИД) Украины обратилось к польскому правительству с призывом разблокировать границу и предоставить правовую оценку действиям забастовщиков. В ведомстве подчеркнули, что блокирование границ воюющей страны не имеет оправданий, а также обратили внимание на антиукраинские заявления участников акций.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко. "Блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания", – сообщил он.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры по унижению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", – говорится в заявлении.

Николенко напомнил, что блокада границы не только подрывает украинскую экономику, но и представляет угрозы для способности страны противостоять российской агрессии. "Граница Польши и Украины – это и есть граница ЕС. Она не должна быть в заложниках каких-либо политических интересов", – подчеркнул Николенко.

Политическую мотивированность протестующих подтверждает использование антиукраинских лозунгов и агрессивным отношением к украинцам и украинским грузам. К примеру, 20 февраля поляки снова испортили украинское зерно, высыпав его на землю из ж/д вагонов.

"Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. В то же время протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", – заявил Николенко.

Он призвал польскую сторону "сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы". "Украинцы и поляки должны стать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам взорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", – резюмировал представитель МИД.

Российский след в польской блокаде

Как рассказал OBOZ.UA чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов, дипломат Андрей Дещица, многие факты указывают на то, что в блокировании границ есть российский след. Он обратил внимание, что на польский рынок спокойно заходит российская и беларуская сельхозпродукция.

По его словам, украинской сельскохозяйственной продукции, в частности зерна, в Польшу поступает гораздо меньше, чем из России. "Почему-то об этом не говорят, что в Польшу поступает очень много сельскохозяйственной продукции из России. Совершенно не исключено, что зерно, украденное в Украине, завезено в Польшу, и таким образом демпингует цены в Польше. Но против него почему-то польские фермеры не выступают", – подчеркнул украинский дипломат.

"Думаю, что там есть российский след, тем более, что эти протесты начинали автоперевозчики, которых поддерживает праворадикальная популистская партия "Конфедерация", а она известна тем, что имеет связи с Россией и поддержку со стороны РФ", – подчеркнул Дещица.

Так протест фермеров активно поддерживает представитель "Конфедерации" Рафал Меклер. Эта политсила среди прочего выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза (ЕС) и активное сотрудничество с РФ. Польские националисты, объединенные в "Конфедерацию", являются единственной партией, которую можно назвать пророссийской в Польше.

Сам же Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами Меклер вместе со своими партнерами рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мининфраструктуры Украины также предупредили, что блокировка транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

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