Не пропускают автобусы и легковые авто: на границе Украины и Польши полностью заблокировали три пункта пропуска. Список

Протестующие на границе с Украиной поляки намерены масштабировать свои действия по шести заблокированным пунктам пропуска. Уже сейчас на трех из них они заблокировали движение как для грузового, так и легкового транспорта, а также автобусов. Причем в обоих направлениях – в сторону как Украины, так и Польши.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко. Он отметил: речь идет о пунктах пропуска:

Устилуг;

Угринов;

Рава-Русская.

"Начала поступать информация от польских коллег о том, что блокировщики планируют масштабировать свои действия по всем шести направлениям. И они перебросили свои действия не только на блокировку движения грузовых транспортных средств – на трех пунктах пропуска заблокировали движение для всех категорий транспорта, как в сторону Украины, так в сторону Польши", – сказал он.

При этом Демченко подчеркнул: в настоящее время полностью блокируется движение грузовых транспортных средств по направлениям пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин". Впрочем, другой транспорт протестующие пропускают.

По направлению пункта пропуска "Краковец" заблокировано движение для грузовых транспортных средств в сторону Украины. Однако для других категорий движение свободно в обоих направлениях.

Всего же поляки блокируют шесть пунктов пропуска из девяти. В частности:

Ягодин;

Устилуг;

Угринов;

Рава-Русская;

Шегини;

Краковец.

"Заблокировано по-прежнему шесть пунктов пропуска из девяти. Просто сегодня польские фермеры масштабировали свои действия по грузовым транспортам и другим категориям транспортных средств", – резюмировал Демченко.

Поляки на границе напали на поезд и высыпали украинское зерно из вагона

В то же время утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медыка – Шегини". Более того, они рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

На место происшествия приехала полиция. После чего менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.

Объясняя, почему протестующие рассыпали зерно из грузового вагона на пути, соорганизатор протеста Роман Кондрув, сказал, что причиной всему – эмоции фермеров. Которые, признался он, организаторы протеста не могут контролировать.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Нет влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают", – сказал он.

При этом Кондрув подчеркнул, что в несдержанности поляков виноваты местные власти и Украина. Якобы из-за которой фермеры становятся банкротами.

"Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские. Мы банкроты, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", – заявил он.

Впрочем, слова Кондрува косвенно опровергает министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отмечает: в 2023 году страна экспортировала в Украину агропродукции на 1,033 млрд евро – тогда как импортировала на 1,69 млрд евро. "Следовательно, возникает дефицит в размере 656 млн евро", – отметил он.

Другими словами, разница между экспортом-импортом агропродукции из Польши в Украину небольшая. А потому заявления об обнищании поляков из-за Украины являются в некотором роде преувеличением.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

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