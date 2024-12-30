'Хаос и проблемы': Гудыменко назвал причину срыва голосования за членов Общественного антикоррупционного совета Минобороны

Срыв голосования за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны был вызван не только техническими сбоями, как сообщили в ведомстве, но и хаотической организацией процесса. Несмотря на многочисленные обещания главы Минобороны Рустема Умерова организовать этот процесс еще летом, его отсрочили на полгода.

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Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко в интервью каналу "LB Live". По его словам, 26 декабря система дала сбой и у людей не было возможности проголосовать

"Это не случайность, а результат системных проблем. Единственный позитив – общество наглядно увидело масштаб беспорядка, требующего немедленного вмешательства", – заметил Юрий Гудыменко.

Он уверен, что Общественный антикоррупционный совет может стать действенным инструментом для выявления проблем и содействия реформам, если его участники будут сотрудничать конструктивно и открыто.

Гудыменко указал на три главные проблемы, требующие решения – это закупки, бронирование предприятий и госпитали.

"В закупках царит хаос, в результате коррупции страдает качество и своевременность важных поставок. В бронировании много "левых" предприятий, не имеющих никакого отношения к критической инфраструктуре. А обеспечение раненых – отдельная трагедия", – пояснил глава ОО "Украинское объединение" Мрия".

Он отметил, что в министерстве, где работают тысячи человек, "15 человек не совершат революцию", но основной целью является контроль и информирование сообщества "чтобы хаос и коррупция в Минобороны не умалчивались и постепенно исчезли".

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Юрий Гудыменко заявил, что голосование за состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было фактически сорвано самим министерством.

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