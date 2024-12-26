Гудыменко обратился к Умерову из-за срыва голосования за членов Общественного антикоррупционного совета Минобороны

Голосование за состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны было фактически сорвано самим министерством.

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Об этом в Facebook сообщил младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Господин Рустем Умеров, как вы и ваши подчиненные могут объяснить, что:

1. Голосование в Общественный антикоррупционный совет фактически сорвано – и сорвано только и исключительно Министерством обороны;

2. Несмотря на то, что голосование должно было начаться в 9:00, некоторые голосовали и публично отчитывались об этом уже в 8:00, а значит, выборы начались уже "с бюллетенями в ящике";

3. Выборы, которые вы и без того откладывали больше полугода, теперь вероятно придется отменять и проводить заново – а значит, вы и ваши подчиненные продолжат действовать без работающего Антикоррупционного Совета", – отметил он.

Гудыменко подчеркнул, что за это придется нести ответственность.

"Кому-то политическую, а кому-то и более серьезную", – подытожил он.

Напомним, 26 декабря с 9:00 до 21:00 проходят выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве обороны.