Украине нужны гарантии безопасности и ускоренное вступление в НАТО, – премьер Польши

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности. По его словам, сейчас украинская армия сражается не только за собственный суверенитет и территориальную целостность, но и за стабильность и мир во всей Европе.

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Также глава польского правительства подчеркнул, что необходимо ускорить вступление Украины в НАТО. Об этом Моравецкий заявил во время визита в Канаду, сообщает Reuters.

Моравецкий высказал абсолютную уверенность в том, что Украины должна стать членом НАТО как можно скорее. В то же время он добавил, что не все страны-члены Альянса соглашаются с таким подходом.

Кроме того, глава правительства заявил, что перед тем, как стать членом НАТО, Украина должна получить четкие гарантии безопасности.

"Мы хотели бы обсудить, как предложить жизнеспособный и заслуживающий доверия путь Украины в НАТО. Но, прежде чем это произойдет, Украине нужно получить определенные гарантии безопасности, потому что она борется не только за собственный суверенитет и территориальную целостность, но и за стабильность и мир всей Европы", – заявил премьер-министр Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине "четкий сигнал" касательно членства. Если же этого не будет, представителям нашей страны "нечего делать" на этой встрече.

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 июля в Молдове на встрече Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

– Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис недавно заявил, что Западу уже пора дать Украине четкий ответ на вопрос, как и когда она может вступить в НАТО. Он также отметил, что, воюя с Украиной, РФ подвергает опасности весь Альянс.

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