'Говорим фактами': у Зеленского оценили, может ли Россия устроить нападение на НАТО

От западных чиновников поступают тревожные сигналы о возможности агрессии со стороны России. Нападение Москвы на страны Балтии выглядит самым реалистичным потенциальным сценарием благодаря развединформации стран-союзниц Киева.

Видео дня

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью украинским медиа. По его словам, западные разведслужбы уже знают, о российской активности вдоль восточных границ НАТО.

Что известно

Палиса заявил, что прежде всего это видно в том, что в Беларуси развернута ракета "Орешник", а также специальные ретрансляторы, которые дают возможность управлять дронами-камикадзе в режиме реального времени. Кроме этого, к этому относятся многонациональные учения стратегического уровня, которые в последний раз проводила Россия.

"Давайте говорить фактами. Конечно, это можно считать как элемент запугивания и пропаганды. Однако в таких случаях, во время подобных учений всегда отрабатываются те элементы, которые в первую очередь необходимы для реальных действий на месте", – говорит он.

В то же время он отметил, что это будет зависеть от имеющегося ресурса Москвы, и от того, как у оккупантов будут идти дела в Украине.

"При условии единства наших западных партнеров и их готовности выполнять взятые на себя коллективные обязательства – я думаю, вряд ли они чего-то добьются. Однако хочу заметить, что на эти вещи влияет очень много факторов. Прежде всего и политическая ситуация, в глобальном смысле этого слова", – говорит заместитель главы Банковой.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что готовы защищаться, используя 5 статью НАТО. Если Россия атакует любую страну-участницу, это будет восприниматься как нападение на весь ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Павел Палиса заявил, что сейчас соотношение применения БПЛА у украинских и российских войск составляет 1,3 к 1 в нашу пользу. То есть ВСУ используют на 30% больше ударных дронов, чем противник, что дает свои результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!