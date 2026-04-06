Россия строит в Беларуси базы для дальнобойных дронов – Forbes

Россия может расширить свои возможности для атак по Украине, построив базы дальнобойных беспилотников на территории Беларуси. Такой шаг способен существенно изменить ситуацию с безопасностью, сократив время реагирования украинской противовоздушной обороны.

Власти Украины уже предупреждают о росте угроз как для страны, так и для соседних государств НАТО. Об этом пишет Forbes.

Так, в течение последней недели Россия значительно усилила ракетные и беспилотные атаки по Украине. Речь идет о запуске около 400 дальнобойных дронов и десятков ракет, которые были направлены преимущественно на гражданскую инфраструктуру. В результате ударов погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, еще более 46 получили ранения.

После массированной атаки 24 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к дальнейшей эскалации. По его словам, Москва планирует создать новые базы для беспилотников большой дальности на территории Беларуси. Президент подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с международными партнерами, а сама Беларусь все активнее вовлекается в войну.

Отмечается, что Россия планирует построить как минимум четыре наземных пункта управления дальнобойными дронами в Беларуси. Украинская разведка также подтверждает намерения Кремля использовать белорусскую территорию, а также временно оккупированные украинские земли для размещения соответствующей инфраструктуры.

Сотрудничество Москвы и Минска в военной сфере продолжается с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Беларусь предоставила свою территорию для размещения российских войск и нанесения ракетных ударов по Украине, а также стала плацдармом для наступления на север страны. Кроме того, государства регулярно проводят совместные военные учения, а Россия уже размещала на территории Беларуси вооружение, в том числе баллистические ракеты.

Несмотря на определенное сокращение физического присутствия российских войск в Беларуси, Кремль продолжает рассматривать ее как ключевого союзника и пытается расширить участие Минска в войне.

Эксперты отмечают, что размещение баз для дальнобойных дронов в Беларуси может существенно изменить баланс угроз. Если запуск осуществляется с территории России, расстояние до Киева составляет около 1500 километров, что дает больше времени для реагирования. В то же время расстояние от Минска до украинской столицы – примерно 440 километров, что значительно сокращает время на обнаружение и перехват воздушных целей.

Это создает дополнительные риски не только для Украины, но и для стран НАТО. В частности, Польша и Румыния уже сообщали о случаях нарушения их воздушного пространства российскими беспилотниками. В случае дальнейшей эскалации такие инциденты могут участиться, что заставит союзников усиливать системы противовоздушной обороны.

Строительство таких баз требует времени, что дает Украине возможность подготовиться и укрепить свою ПВО. В то же время сама перспектива их появления уже заставляет украинскую власть и европейских партнеров внимательно следить за ситуацией и готовиться к новым вызовам в сфере безопасности.

Напоминаем, что Беларусь продолжает материально помогать российской оккупационной армии в войне против Украины. В частности, белорусские предприятия производят сотни тысяч болванок для снарядов, которые затем передаются РФ.

