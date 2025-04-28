'Готовы применить ядерное оружие': министр обороны Пакистана заявил о неизбежности вторжения Индии

Военное вторжение Индии неизбежно после нападения боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе. Поэтому Исламабад готов применить ядерное оружие.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа. Указывается также, что напряженность в отношениях двух ядерных государств стремительно увеличивается.

Впрочем, по мнению министра, в обычном вооруженном конфликте обе страны должны воздерживаться от применения ядерного оружия.

"Но мы думаем, что вторжение неизбежно. Поэтому мы подготовили наши силы. Также были приняты некоторые важные стратегические решения", – добавил Асиф.

Министр обороны Пакистана видит усиление военной риторики Индии. Представители вооруженных сил страны информируют правительство страны о возможном нападении в ближайшее время. Впрочем, чиновник отказался рассказывать о причинах, по которым он считает вторжение неизбежным.

"Пакистан находится в состоянии повышенной готовности. Мы применим ядерное оружие в случае возникновения прямой угрозы существованию страны", – подчеркнул Асиф.

Следует отметить, что в последние дни Пакистан находится в состоянии повышенной готовности и перебрасывает боеготовые подразделения к границам с Индией. Местные жители фиксировали многочисленные движения бронетехники, танков и артиллерии.

Накануне, 27 апреля, на фоне резкого обострения между Индией и Пакистаном обе страны провели военные учения, включавшие тестовые запуски ракет. Древний спор о принадлежности региона Кашмир снова обострился 22 апреля, когда вооруженные боевики застрелили по меньшей мере 26 туристов на курорте вблизи Пахалгама.

Как ранее писал OBOZ.UA, Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в регионе Кашмир, который унес жизни трех десятков туристов. В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – расторжение договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистане, перекрыв шлюзы на своих дамбах.

В ночь на 25 апреля на границе Пакистана и Индии произошла стрельба, что явилось результатом вооруженного столкновения с террористами в районе Бандипора в Джамму и Кашмире. Инцидент произошел в ходе поисковой операции, когда террористы открыли огонь по силам безопасности.

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