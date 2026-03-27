Рубио заверил, что гарантии безопасности для Украины не зависят от вывода войск с Донбасса и назвал другое условие. Видео

Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности для Украины зависят от вывода ВСУ с Донбасса. Рубио заявил, что утверждения о таком условии являются якобы ложными.

Об этом госсекретарь США сказал, общаясь с журналистами. Марко Рубио уточнил позицию Вашингтона относительно гарантий безопасности.

Он опроверг заявление Зеленского, назвав его "ложью".

"Это ложь. Я видел как Зеленский это сказал и обидно, что он это сказал, потому что это неправда и ему этого не говорили. То, что ему сказали: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Иначе вы сами ввязываетесь в войну. Понимаете? Что такое гарантия безопасности? Это войска, которые готовы прийти и защищать. Если вы отправите их туда сейчас, то вы себя втянете в войну", – сказал Рубио.

По его словам, Зеленскому четко объяснили, что гарантии будут предоставлены только "после завершения войны", а не в случае отказа территорий.

"Ему очень четко сказали, и он должен был бы это понять, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Это не было связано с тем, что он откажется от территорий. Я не знаю, почему он говорит эти вещи, это просто неправда", – заявил Рубио.

Госсекретарь уточнил, что США лишь ознакомили Украину с требованиями, которые выдвигает российская сторона, но не навязывали их. И решение относительно дальнейших шагов остается за Киевом.

"Это их выбор, это не нам за них решать. Мы никогда не говорили им "они должны согласиться, или уйти". Роль, которую мы играли, это попытаться понять, что обе стороны хотят увидеть, и можем ли мы найти золотую середину", – сказал он.

Марко Рубио отметил, что США выступают посредником в процессе урегулирования и заинтересованы в завершении войны, однако пока новых переговоров не запланировано.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью Reuters, что США готовы предоставить конечное соглашение о гарантиях безопасности для Украины только при условии выхода украинских войск с Донбасса. Он пояснил, что такой сценарий создаст серьезные риски: передача укрепленных позиций под контроль РФ ослабит оборону Украины и повлияет на безопасность всей Европы.

