'Могли бы надавить на Киев': в Кремле заявили об 'интересных' предложениях США по Украине

В Кремле утверждают, что США передали России ряд предложений по завершению войны в Украине, которые там назвали "полезными". В то же время российская сторона признает, что эти идеи пока не имеют практического воплощения. В Москве также отмечают потенциальное влияние Вашингтона на позицию Киева.

Заявление озвучил помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Об этом сообщают российские СМИ.

Американская сторона якобы предложила "достаточно интересные соображения", которые могут быть полезными в контексте урегулирования войны. Однако конкретного содержания этих инициатив он не раскрыл, ограничившись общей оценкой.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что США имеют рычаги влияния на Украину и могли бы "надавить" на Киев для продвижения определенных решений. В Москве таким образом фактически подчеркивают свою позицию относительно роли Вашингтона как ключевого игрока в переговорах.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США якобы связывают предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из Донбасса.

Впрочем, в Вашингтоне эти утверждения опровергли. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сами гарантии могут заработать только после завершения войны.

Гарантии безопасности от американской стороны связывают с завершением войны и выполнением определенных условий.

