'Мы готовы встречаться где угодно' Зеленский рассказал, почему переговоры зашли в тупик

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что переговорный процесс об окончании войны фактически зашел в тупик. По его словам, пауза продолжается, потому что представители США не выезжают из страны из-за мер безопасности.

В свою очередь россияне, как утверждает Зеленский, не хотят ехать в Соединенные Штаты. Об этом украинский президент рассказал в эфире телемарафона.

Переговоры в тупике

Зеленский рассказал, что украинская делегация каждый день находится на связи с американской стороной. В то же время он рассказал, что сложности в переговорах начались после эскалации на Ближнем Востоке, ведь в связи с вопросами безопасности американцы не выезжают за пределы своей страны.

При этом Зеленский заверил, что Украина готова к продолжению переговоров только в трехстороннем формате. Также президент рассказал, что Украина работает над тем, чтобы встречи прошли в Европе.

"Мы каждый день разговариваем с американской стороной. Наша переговорная группа разговаривает со своим визави. Но тем не менее у нас есть эта сложность. Ощущение таково, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – в трехстороннем формате желательно. Но американская сторона может быть только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не уезжает за границу. Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они прошли в Европе – Турции, Швейцарии – или где угодно. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже", – рассказал президент.

Переговоры в тупике

Ситуация на переговорном треке в марте 2026 года характеризуется состоянием "заморозки". Основной причиной паузы стал перенос фокуса внимания США на конфликт на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский выделил два ключевых вопроса, по которым в Абу-Даби и Женеве не удалось достичь прогресса: территориальный вопрос и Запорожская АЭС,

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас поглощена кризисом на Ближнем Востоке. Это привело к задержкам не только в дипломатии, но и в поставках ПВО для Украины.

Тем не мене, Трамп продолжает публично называть Зеленского препятствием для сделки, настаивая на том, что у России сейчас преимущество. При этом его спецпосланники остаются в контакте с офисом президента Украины.

Напомним, руководство страны-агрессора России создаёт информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

