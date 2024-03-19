Зеленский обсудил с Мишелем шаги по переговорам о вступлении Украины в ЕС: о чем договорились
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Темами беседы стали дальнейшие шаги для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшая всесторонняя поддержка Украины со стороны Евросоюза.
О разговоре Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале 19 марта. Он отметил, что он состоялся накануне заседания Европейского совета.
"Прежде всего, обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС. Поблагодарил Шарля за вчерашнее утверждение Советом ЕС решение о создании в рамках Европейского фонда мира специального Фонда помощи Украине, объемом 5 млрд евро", – рассказал глава государства.
Также были оговорены возможные пути увеличения поставок в Украину артиллерийских боеприпасов, сообщил Зеленский.
Во время разговора речь шла и о важности продления автономных торговых преференций для Украины еще на один год.
"Подчеркнул, что продление режима либерализации торговли с ЕС является критическим фактором поддержки украинской экономики во время войны", – написал Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 18 марта Кабмин Украины принял план для программы получения от ЕС 50 млрд евро в течение четырех лет. В документе говорится о необходимости борьбы с коррупцией, а также реформах в энергетической и аграрной отраслях.
– Шарль Мишель в своей статье для Euractiv написал, что уже ясно – РФ не остановится, так же, как и десять лет назад после захвата украинского Крыма. Сейчас, по словам Мишеля, Москва продолжает свою дестабилизирующую тактику в Молдове, Грузии, на Южном Кавказе, Западных Балканах и даже в Африке, поэтому ЕС должен укрепить свою "военную способность".
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