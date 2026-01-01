Зеленский: 2 января будет важным днем для внутренней политики Украины

Второй день января будет важным днем для внутренней политики Украины. Работа продвигается максимально активно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в традиционном обращении в конце 1408-го дня войны. Он отметил, что ракеты для защиты Украины нужны ежедневно, как и финансы на оружие.

"Начинаем этот год, начинаем дипломатией, и продолжаем разговор с нашими партнерами. Это самое главное, чтобы поддержка для нас, для Украины, была, и была достаточной", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно на этом все держится, прежде всего воины на передовой, все защитники и защитницы, промышленность и производство, производство оружия, каждый, кто помогает Украине и вся международная поддержка.

"ПВО надо искать каждый день. Ракеты для ПВО Украине нужны каждый день. И так же финансы на оружие, на дроны для нашей армии, НРК, технику – все необходимое. Все максимально активно. Так же – ради того, чтобы переговоры двигались, во всех аспектах двигались, на каждом треке", – анонсировал президент.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел в новогоднюю ночь. Глава государства заявил, что Россия целенаправленно несет войну, запуская более 200 ударных дронов против Украины только за одну ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

