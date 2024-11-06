'Готовим замены и назначения послов': Зеленский анонсировал обновление дипломатического корпуса

В Украине вскоре произойдут кадровые изменения среди дипломатов. В настоящее время готовятся соответствующие замены и назначения на вакантные должности.

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Об этом в вечернем обращении во вторник, 5 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Предстоящие кадровые изменения он обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Сегодня же многое определили и по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили и результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения", – сказал глава государства.

Кто может потерять свой пост в МИД, президент не уточнил.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ о назначении Василия Боднара новым послом Украины в Польше. Он опытный украинский дипломат, который начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 1998 году.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн заявил, что с поддержкой Берном "мирной инициативы" Китая и Бразилии возникло определенное недоразумение. Страна не присоединилась к "Друзьям мира" и не подписала никакие коммюнике. Швейцария присутствовала на встрече только как наблюдатель.

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