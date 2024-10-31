Зеленский назначил послом в Польше Василия Боднара: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Василия Боднара новым послом Украины в Польше. Он опытный украинский дипломат, который начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 1998 году.

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Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса президента. 25 октября Зеленский уволил Боднара с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Боднар родился 20 сентября 1976 года в селе Олесино, Тернопольской области. Он получил высшее образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где окончил факультет международных отношений в 1998 году, а затем – юридический факультет в 2003 году. В 1999 году Боднар также проходил курс обучения по европейской интеграции в Нидерландском институте международных отношений "Клингендаль". Владеет английским, польским и русским языками.

Свою дипломатическую карьеру Боднар начал в должности атташе и третьего секретаря отдела Балканских стран МИД (1998-2000). В течение 2000-2004 годов работал в Посольстве Украины в России, а с 2004 по 2006 год был и. о. начальника отдела Турции и Южного Кавказа в МИДе.

В 2006-2010 годах Боднар занимал должность первого секретаря и советника Посольства Украины в Польше. С 2010 по 2012 год работал заместителем директора Третьего территориального департамента МИД, а в 2013-2015 годах – советником-посланником в Посольстве Украины в Турции. В мае 2015 Боднар был назначен генеральным консулом Украины в Стамбуле.

В течение 2016-2017 годов он представлял Украину в Организации Черноморского экономического сотрудничества, а в 2017 году исполнял обязанности директора Департамента европейской интеграции МИД. С 30 июля 2021 года до назначения в Польшу Боднар занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.

Напомним, в июле бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально приступил к обязанностям посла в Британии. Он опубликовал первое фото на дипломатической должности.

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