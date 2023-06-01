"Готовим новые оборонные решения для Украины": Зеленский рассказал о ближайших международных планах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ближайших международных планах страны. Он заявил, что власти готовят новые оборонные решения для нашего государства.
Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. По его словам, речь идет о разных сферах безопасности.
"Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения по земле", – заявил президент.
Также он рассказал, что власти готовятся к саммиту НАТО в Вильнюсе.
"Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства по пути в Альянс. Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза по членству для Украины. Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира", – заявил гарант.
Отметим, Зеленский, который 1 июня находится в Молдове с официальным визитом, встретился там со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь Украине на фоне продолжения масштабных атак России.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества. Во время ряда двухсторонних встреч глава государства обсудил вопросы увеличения военной поддержки Украины, а также перспективы вступления нашей страны в НАТО.
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