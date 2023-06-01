Важный шаг перед саммитом НАТО в Вильнюсе: Зеленский и президент Румынии подписали Декларацию о поддержке евроинтеграции Украины. Фото

Президент Владимир Зеленский, который 1 июня находится в Молдове с официальным визитом, встретился там со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество и помощь Украине на фоне продолжения масштабных атак России.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского гаранта. Вместе с Йоханнисом Зеленский подписал декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

"В ходе переговоров было отмечено важность наращивания поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО. Подписание этого документа является важным шагом в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе", – подчеркнул лидер украинской нации.

Также Зеленский добавил, что они уделили внимание формуле мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте. Пока это не произойдет глава Румынии подтвердил вектор внешней политики, а именно усиление международной санкционной политики и привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные на территории нашей страны.

Напомним, что по словам генсека НАТО Столтенберга, во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе члены Североатлантического альянса подтвердят твердость политической, военной и практической поддержки Украины и готовность поддержать членство нашего государства в этом оборонительном союзе. Также ожидается согласование многолетней программы помощи украинской армии в переходе к стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, прибыв в Кишинев, в очередной раз обратил внимание на неуклонное стремление Украины в НАТО. На фоне угрозы, которую несет Россия, ничто не обеспечит таких гарантий безопасности суверенитету нашего народа, как членство в Блоке

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