'Готовим контракт на 25 систем Patriot': Зеленский рассказал, кто профинансирует укрепление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с США готовит контракт на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot. По словам главы государства, это масштабный и длительный проект, который требует сложной координации с американскими оборонными компаниями.

Видео дня

Об этом президент сообщил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Он отметил, что подготовка соглашения продолжается в тесном сотрудничестве с соответствующими службами США и Белым домом. Он уточнил, что 25 систем – это официальный запрос Воздушных сил ВСУ.

Совместная работа над контрактом

В Соединенные Штаты ранее прибыла украинская делегация в составе премьер-министра Юлии Свириденко, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они провели подготовительные встречи, которые впоследствии продолжил Зеленский, в частности во время переговоров в Белом доме.

Президент добавил, что процесс получения систем усложняет очередь среди стран, которые уже заключили контракты с производителями. Украина планирует получать системы постепенно – ежегодно, разное количество в разные годы. При этом Белый дом имеет возможность изменить очередность поставок, если на это будет политическая воля.

Европейский фактор и политическая воля

Зеленский подчеркнул, что часть систем Patriot находится на вооружении стран НАТО в Европе, а другая – принадлежит США. Поэтому, по его словам, при условии доброй политической воли союзников Украина может получить некоторые из этих систем раньше.

Президент также отметил, что обсуждаются механизмы приоритета Украины в очереди. "Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива – сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения.", – сказал Зеленский.

Финансирование через российские активы

Финансирование контракта, по словам президента, планируется осуществить за счет замороженных российских активов. Это станет основным источником средств для сделки.

"Для нас понятно, что источник этих денег номер один – это деньги от использования замороженных российских активов. То есть финансовая основа для этой сделки проработана. Безусловно, нам также надо работать над другим финансовым источником", – отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что Украина также будет привлекать другие финансовые механизмы в рамках 28 соглашений по безопасности, заключенных с партнерами. Президент подчеркнул, что предоплата за системы является реалистичной в рамках действующих договоренностей, а работа над финансовой частью продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Германия предоставит Украине пакет дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, который направлен на усиление украинской противовоздушной обороны. В него войдут ракеты к зенитному ракетному комплексу большого радиуса действия Patriot, системы IRIS-T и другое вооружение.

Ранее министр обороны Борис Писториус анонсировал, что Германия планирует до конца 2025 года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot в сотрудничестве с Норвегией. Недавние массированные атаки РФ подтверждают насущную потребность в усилении украинской ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!