Ракеты к Patriot и дополнительные IRIS-T: Германия выделит Украине новый пакет военной помощи

Германия предоставит Украине пакет дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, который направлен на усиление украинской противовоздушной обороны. В него войдут ракеты к зенитно-ракетному комплексу большого радиуса действия Patriot, системы IRIS-T и другое вооружение.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус на 31-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 15 октября. По его словам, необходимо продолжать поддержку Украины.

Что именно передаст Германия для Украины

По его словам, Украина, в частности, получит пакет военной помощи стоимостью около 500 млн долларов, в который войдут:

ракеты-перехватчики к Patriot;

радиолокационные системы;

артиллерийские ракеты с высокоточным наведением и другие боеприпасы.

Также Германия предоставит Украине две системы IRIS-T с большим количеством управляемых ракет. Кроме этого, Берлин будет поставлять противотанковое оружие, средства связи и современное стрелковое вооружение.

"Текущие события на поле боя в Украине должны укрепить нашу решимость продолжать поддержку Украины", – отметил министр.

Писториус отметил, что Россия не проявляет желания завершать войну в Украине и пытается скрыть свои неудачи на поле боя за счет ударов по гражданским украинцам. В то же время Силы обороны Украины сильно замедляют продвижение российских оккупантов.

Немецкий министр уточнил, что с начала года Россия потеряла около 300 тысяч солдат.

Ранее Писториус анонсировал, что Германия планирует до конца 2025 года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot в сотрудничестве с Норвегией. Недавние массированные атаки РФ подтверждают насущную потребность в усилении украинской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!