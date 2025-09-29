Германия передаст Украине две системы Patriot: Писториус уточнил сроки

Германия планирует до конца 2025 года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot в сотрудничестве с Норвегией. Недавние массированные атаки РФ, включавшие более 580 дронов и более 40 ракет, подтверждают насущную потребность в усилении украинской ПВО.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время Варшавского форума по безопасности в рамках панельной дискуссии "Победить в войне до начала войны: европейские стратегии для Украины". Он напомнил, что Берлин уже передал Киеву три системы Patriot, а до конца года добавит еще две.

"Недавние атаки России – более 580 дронов и более 40 ракет – вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", – отметил Писториус.

Германия будет продолжать поддерживать Украину

По его словам, Германия остается непоколебимой в поддержке Украины, и ежегодно ФРГ выделяет около 9 миллиардов евро на помощь.

Писториус также подчеркнул важность развития оборонной промышленности Украины и более тесного сотрудничества с европейскими партнерами, чтобы лучше и эффективнее противодействовать будущим вызовам.

"Мы все должны обеспечить устойчивую поддержку Украины – решительнее и сильнее, чем в предыдущие месяцы. Европейский Союз должен подкрепить это, обеспечив значительно более гибкую регуляторную базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный путь быстро нарастить производственные мощности, а следовательно, и поставки Украине", – заявил он.

Министр немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что история Украины – это:

история народа , который защищает само свое существование от жестокого агрессора;

, который защищает само свое существование от жестокого агрессора; история нации , полной решимости отстаивать свою идентичность, независимость и суверенитет;

, полной решимости отстаивать свою идентичность, независимость и суверенитет; история борьбы за международный порядок, основанный на правилах, за свободу и безопасность в Европе.

Что предшествовало

В начале этого лета канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на встрече договорились о сотрудничестве по передаче Украине двух полных систем ПВО Patriot, которые Берлин уже имеет. Системы сначала находились в Германии, а в ВСУ должны были попасть как можно скорее. США подтвердили, что заменят переданные системы, а Норвегия обязалась сделать финансовый вклад в эту замену.

В конце августа стало известно, что Норвегия выделяет около семи миллиардов норвежских крон (почти $696 млн) на противовоздушную оборону Украины. Планировалось, что они будут доставлены украинским силам из Германии.

Также Германия профинансировала крупный контракт на поставку системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Typhon-2 от Kongsberg. Это экономически эффективная система и мощное дальнейшее развитие и совершенствование Typhon-1, десять систем которой Норвегия передала в 2024-м. Отмечается, что она помогает заполнить пробел между противовоздушной обороной ближнего и среднего радиуса действия и создает более комплексную защиту от воздушных угроз. Норвегия также вносит свой вклад, предоставляя ключевые компоненты к Typhon-2 от своих Вооруженных сил.

Кроме этого, США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнеру по НАТО – Дании. Эта европейская страна со своей стороны хочет поддержать Украину в оборонной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Борис Писториуса, именно Германия, а не США сейчас занимает первое место по помощи Украине среди стран-партнеров. Также ФРГ продолжает обучение украинских военных. Их уже прошли более 21 тысячи украинских солдат.

