Вицеспикер Елена Кондратюк: призываю принять резолюцию по осуждению похищения украинских детей на сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере

Государству террористу и похитителю украинских детей России не место в ОБСЕ и его Парламентской Ассамблее, которая должна осудить такие преступления.

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Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в ходе международной парламентской конференции в Варшаве по противодействию угрозам торговли людьми для украинских беженцев.

В ходе своего выступления Кондратюк обратилась к участникам из 13 стран мира и присутствующим представителям ОБСЕ и напомнила, что Парламенты Польши, Франции, Словакии, Исландии, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняли свои резолюции с осуждением незаконной депортации как преступления России против украинских детей.

"Учитывая, что здесь присутствуют представители ОБСЕ и члены парламентских делегаций в этой организации — призываю принять резолюцию по детям на ближайшей сессии ПА ОБСЕ, которая начнется через 3 дня в канадском Ванкувере. От имени Верховной Рады обращаюсь к депутатам из других стран, которые берут участие в мероприятии, добиться принятия подобных решений в своих парламентах", - отметила Елена Кондратюк.

Вицеспикер также настаивает на включении пункта о депортации украинских детей, как части преступления торговли людьми, в коммюнике конференции.

Отдельно в своем выступлении Елена Кондратюк обратилась к лицам, представляющим структуры ОБСЕ или участвующим в заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Избавьте наконец делегацию России полномочий! Поддержите поправки от Украины к Правилам и процедурам ПА ОБСЕ, которые сделают это решение юридически возможным! Международное сообщество должно обеспечить полную изоляцию России, как страны-агрессора во всех измерениях. В том числе это касается участия в международных организациях , таких как ОБСЕ", - акцентировала Елена Кондратюк.