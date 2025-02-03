Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места встречи Путина и Трампа – Reuters

Россия рассматривает возможность переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Традиционные площадки не подходят, поэтому среди основных вариантов – Саудовская Аравия или Соединенные Арабские Эмираты.

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Об этом сообщили два российских источника на условиях анонимности, осведомленные с деталями по переговорам, для Reuters. При этом высокопоставленные российские чиновники уже успели посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Трамп неоднократно заявлял о намерении поскорее завершить войну в Украине и выражал готовность встретиться с Путиным для обсуждения этого вопроса. В ответ президент России поздравил Трампа с избранием, добавив, что также готов к переговорам по Украине и энергетическим вопросам.

Официальные заявления российских чиновников указывают на отсутствие прямых контактов с США относительно подготовки телефонного разговора между лидерами обеих стран, который предшествовал бы возможной встрече. Однако в последнее время чиновники из РФ посещали Саудовскую Аравию и ОАЭ, отмечают источники.

Впрочем, в российских политических кругах существует определенное недовольство по поводу проведения встречи именно в этих странах. Причина – тесные военные связи и связи в сфере безопасности руководства этих стран с Вашингтоном.

Официальных комментариев от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кремля пока нет. Однако хорошие отношения с лидерами этих государств имеют оба президента, что может способствовать организации переговоров.

Недавно Трамп заявил, что его команда планирует переговоры с разными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что контакты, "очевидно, были запланированы".

Путин и Трамп имеют тесные связи с Саудовской Аравией и ОАЭ

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и Путин поддерживают тесные отношения с 2015 года, что способствовало заключению важных энергетических соглашений, в частности в рамках ОПЕК+. Именно благодаря сотрудничеству с принцем в 2023 году удалось организовать наибольший обмен пленными между США и Россией со времен холодной войны.

В то же время Трамп также имеет хорошие отношения с принцем Саудовской Аравии. Именно Мохаммед бин Салман был первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил на официальную встречу после вступления в должность. Американец назвал его "фантастическим парнем" во время выступления по видеосвязи перед аудиторией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия остаются нейтральными по поводу войны в Украине, воздерживаясь от участия в западных санкциях против России. Обе страны сохраняют дипломатические связи как с Москвой, так и с Киевом. В частности, президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян неоднократно посещал Россию во время войны, выражая готовность содействовать мирному урегулированию.

Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не являются членами Международного уголовного суда, что делает их потенциально безопасными местами для встречи Путина, в отношении которого выдан международный ордер на арест.

Среди российских политических кругов существуют сомнения в выборе этих стран из-за их тесных связей с США. Однако, как заявил российский аналитик Федор Лукьянов, традиционные площадки для переговоров, такие как Женева или Вена, пока не подходят из-за активной поддержки Западом Украины. Также россияне отвергают Турцию, члена НАТО, уже принимавшую неудачные мирные переговоры между РФ и Украиной в марте 2022 года.

"На стороне Украины задействован практически весь Запад. Поэтому все традиционные площадки, где раньше происходили такие вещи, как Хельсинки, Женева, Вена, не подходят", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко считает, что Путин стремится к встрече Трампом, но не заинтересован в мире. Российский диктатор не намерен прекращать войну против Украины, поскольку это представляет для него большую угрозу, чем боевые действия.

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