Госаудитслужбу и чиновников нужно привлечь к ответственности за препятствование ВСУ, – Загородний

Государственный аппарат сейчас является внутренним врагом Украины. Такое мнение в эфире "Прямого канала" высказал политический эксперт, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, комментируя действия правительства и Государственной аудиторской службы (ГАСУ), которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны квалифицировала как "убытки государства".

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По данным члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, ГАСУ сейчас массово рассылает предписания поставщикам Минобороны с требованием вернуть средства и письма в правоохранительные органы, инициируя уголовные производства против поставщиков армии.

"Народ объединился, чтобы отстаивать страну, предприятия объединились, а государственному аппарату страна безразлична", – говорит Загородний.

Он отметил, что действия госчиновников подпадают под статью 114 Уголовного кодекса Украины "Препятствование деятельности ВСУ во время особого положения". И их необходимо привлечь к уголовной ответственности.

"Если ГАСУ и дальше так будет вести себя, то пара посадок и "проветривания" в СИЗО должны дать понять наконец чиновникам, что сейчас идет война", – отметил Загородний.

По его словам, это абсурд, когда враг налаживает производство беспилотников и "Ланцетов", а в Украине чиновники срывают поставки оружия, закупки Минобороны и преследуют собственные оборонные предприятия.