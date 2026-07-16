"Горжусь тем, что нам удалось отстоять столицу": Сирский об отставке Федорова

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский отреагировал на отставку министра обороны Михаила Федорова. Он отметил, что гордится тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году удалось отстоять столицу Украины.

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По его словам, нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты. Об этом Сирский сообщил в Telegram-канале.

Что сказал Сырский

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", — написал главнокомандующий.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине. Для этого, по его словам, нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.

Он поблагодарил Михаила Федорова за работу на посту министра обороны Украины и пожелал ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Федоров рассказал о своём конфликте с Сырским. По его словам, проблемы возникли после решения президента оставить Сырского на должности.

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