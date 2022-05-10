Главы МИД Германии и Нидерландов посетили разрушенные оккупантами Бучу и Ирпень. Фото и видео

Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вице-премьер министр Нидерландов Вопке Хукстра прибыли в Украину. Они посетили разрушенные оккупантами Бучу и Ирпень Киевской области.

Об этом в своем Twitter сообщил сам нидерландский министр. Чиновник подчеркнул, что разрушения, которые они увидели, не могут остаться безнаказанными – Нидерланды намерены установить истину и достичь справедливости.

"С этой целью Нидерланды вносят свою лепту в ряд усилий по обеспечению подотчетности. Например, финансовым вкладом в расследование Международного уголовного суда и Комиссии ООН по расследованию, а также направлением группы судебно-медицинских экспертов в Украину", – сообщил Хукстра.

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Бербок, в свою очередь, выразила свое потрясение в связи с сообщениями о зверствах, совершенных российскими солдатами, пишет Tagesschau. Она также призвала расследовать инциденты и привлечь виновных к ответственности.

"Мы в долгу перед жертвами", – сказала министр, назвав произошедшее в этих городах "военными преступлениями и преступлениями против человечности".

"И именно поэтому для меня невероятно важно быть здесь сегодня", – подчеркнула она.

В Буче священник показал Бербок видео, с убитыми людьми из его общины, подчеркнув, что тут произошли непостижимые зверства, о которых должен знать весь мир, сообщила в Twitter корреспондент немецкого телевидения Катрин Эйгентдорф.

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