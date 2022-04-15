Сенатор из США побывал в Буче и призвал дать Украине смертоносное оружие для победы над РФ

Сенатор США от штата Монтана Стив Дэйнс и член Палаты представителей от Индианы Виктория Спартц посетили города Буча и Бородянка в Киевской области. Эти населенные пункты больше всего пострадали от зверств российских оккупантов.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. Как отмечается, Дэйнс и Спартц стали первыми американскими политиками, которые прибыли в Украины после начала российского вторжения. Их пригласили украинских власти.

Они собственными глазами увидели разрушения, которые остались после российской армии, остатки вражеской техники, тела убитых украинцев в братских могилах. В частности, они наблюдали за эксгумацией братской могилы в Буче, где после отступления российских войск на улицах были обнаружены сотни тел мирных жителей, многие были с завязанными руками.

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"Надеюсь, что наш визит подтолкнет к визиту в Украину больше американских официальных лиц и лидеров", – сказал Дейнс.

Спартц добавила, что считает важным показать украинцам, что США их поддерживают. Сенаторы заявили, что поддерживают двухпартийные усилия в Конгрессе, направленные на то, чтобы подтолкнуть администрацию американского президента Джо Байдена к более быстрой доставке оружия украинской армии.

"Мы должны предоставить летальную помощь, необходимую Украине для победы в этой войне. Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. А война не закончится, пока украинцы не победят", – сказал Дейнс.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальные лица США провели внутренние предварительные переговоры по поводу отправки высокопоставленного чиновника в Украину, где идет начатая РФ война. Решение еще далеко от окончательного.