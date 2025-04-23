Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне: переговоры пройдут между чиновниками – Sky News

Переговоры в Лондоне при участии министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины, запланированные на 23 апреля, могут не состояться. По предварительным данным, дипломатическая встреча состоится только между высокопоставленными должностными лицами пяти стран.

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Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига может провести двухстороннюю встречу с британский коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает Sky News.

Стоит отметить, что отмена или перенос встречи глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины контрастирует с усилением давления со стороны президента США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву. В Вашингтоне надеялись добиться соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни.

Мирное предложение США, которое должно быть обсуждено в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма Россией. Однако украинский президент Владимир Зеленский накануне это предложение отверг.

План, о котором американские СМИ сообщили, также предусматривает заморозку линий фронта в рамках мирного соглашения. Сообщается, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и проекты по восстановлению в обмен на любые подобные территориальные уступки.

Напомним, СМИ обнародовали предложение по урегулированию войны в Украине, реакцию на которое Соединенные Штаты Америки якобы ожидают от Киева во время переговоров в Лондоне 23 апреля. В нем говорится о том, что в итоге получат Украина и Россия.

Отметим, что, по словам Владимира Зеленского, у делегации Украины на переговорах в Лондоне есть мандат на обсуждение как безусловного, так и частично прекращения огня. Однако он не говорил, что представители Киева будут иметь право соглашаться на предложения типа описанного выше.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что российскую оккупацию нашей АР Крым Украина юридически никогда не признает, это противоречит Конституции и суверенитету государства. А распространенные в СМИ "предложения" США по отказу от Крыма и вступлению в НАТО не являются официальной позицией.

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