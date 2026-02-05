Главный переговорщик Путина заявил о 'прогрессе' в мирных переговорах в Абу-Даби и пожаловался на Европу

Cпециальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прокомментировал предварительные результаты трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. По его словам, по итогам встречи в Абу-Даби можно говорить об определенном "прогрессе".

В то же время представитель страны-агрессора выдал, что якобы Европа является главным зачинщиком войны. Об этом Дмитриев рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Результаты переговоров

Главный переговорщик главаря Кремля Владимира Путина считает, что в трехсторонних переговорах по Украине есть прогресс. При этом он пожаловался, что Европа и, в частности, Великобритания мешают достичь мирного урегулирования.

"Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед. Но помешать невозможно, я полагаю. Им сложно, но они стараются", – заявил Дмитриев.

Также он рассказал, что в Абу-Дабу состоялась российско-американская встреча по экономическому сотрудничеству. Дмитриев уточнил, что в настоящий момент стороны ведут активную работу по восстановлению экономических отношений.

"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно", – сказал он.

Напомним, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность первоначальным требованиям войны. Также россияне продолжают попытки отвлечь внимание и добиться уступок на мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, которые совпадут с окончанием срока действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 5 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) прошел новый раунд переговоров о прекращении российско-украинской войны. Как и в предыдущий раз, встреча проходила в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Украинская делегация работала на встрече в рамках четких директив.

