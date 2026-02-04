В ISW рассказали, как Кремль хочет добиться уступок на мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби

Военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность первоначальным требованиям войны. Особое внимание в отношении мирного урегулирования Кремль уделяет разрушению Организации Североатлантического договора.

Также россияне продолжают попытки отвлечь внимание и добиться уступок на мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, которые совпадут с истечением срока действия нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 5 февраля. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль использует ядерный шантаж

Российский диктатор Владимир Путин предложил соблюдать условия СНВ-3 еще один год после его истечения, но только если Соединенные Штаты сделают то же самое. Кремль использует "кнут и пряник", связанные с СНВ-3, чтобы соблазнить и запугать Соединенные Штаты и заставить их уступить требованиям России по Украине в обмен на возобновление переговоров по ядерному разоружению.

Аналитики уверены, что россияне пытаются использовать риторику о договоре СНВ-3, чтобы повлиять на американо-украинско-российские переговоры в Абу-Даби 4 и 5 февраля в последние дни действия договора СНВ-3 перед его истечением срока действия.

Экономические "пряники"

Кремль также пытался использовать перспективу американо-российских экономических сделок, чтобы убедить Соединенные Штаты уступить требованиям России в отношении Украины. МИД России 2 февраля заявил, что контакты между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации в Украине важны, но не являются единственными темами, которые "заслуживают внимания".

Также накануне нового раунда переговоров в Москве выдали, что Россия и Соединенные Штаты, как "великие державы", должны сосредоточиться на создании взаимовыгодных проектов в областях, где их интересы совпадают, таких как углеводороды, критически важные и редкоземельные минералы.

Как сообщал OBOZ.UA, перенос очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби с 1 на 4-5 февраля выглядит техническим лишь на первый взгляд. Формальное объяснение – встреча представителей Москвы и Вашингтона во Флориде. На самом деле речь идет не об изменении дат, а об изменении приоритетов и баланса переговорных треков.

