Глава Пентагона заявил, что Путин, вероятно, отказался от планов захватить Киев, и рассказал, где будут ключевые сражения

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, отказался от планов захватить Киев после того, как защитники Украины отразили атаку агрессора. Глава Кремля допустил ошибку, когда думал, что сможет быстро оккупировать украинское государство.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Комитете Сената США по делам вооруженных сил в четверг, 7 апреля, передает NDTV. "Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить эту столицу. Он ошибался", – сказал Остин.

Он добавил, что теперь, вероятно, Путин отказался от своих попыток захватить Киев и "сосредоточился на юге и востоке страны".

Вместе с тем, будущее войны спустя шесть недель после вторжения России в Украину остается неясным, заявил на слушаниях председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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По его словам, первая часть войны с РФ для Украины "вероятно, велась успешно".

"Но впереди еще предстоит серьезное сражение на юго-востоке, в районе Донбасса, где россияне намерены сосредоточить силы и продолжить наступление", – сказал Милли.

По его мнению, что бой на Донбассе будет трудным, поэтому Украине может потребоваться больше военной поддержки, в частности, танков и артиллерии.

Так, по словам Милли, местность на востоке Украины отличается от местности на севере", она более открытая и подходит для бронетехники, механизированных наступательных операций с обеих сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США официально заявили, что передают Украине разведданные для проведения военных операций на Донбассе. Таким образом представитель власти США впервые публично подтвердил роль страны в борьбе Украины против агрессора.