Глава Минфина США призвала удвоить поддержку Украины

Удвоение поддержки Украины и прекращение войны является "единственно лучшим" способом помочь мировой экономике. В то же время установление мира в украинском государстве – это прежде всего "моральный долг".

Видео дня

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии 16 июля, передает RFI. По ее словам, удвоение помощи Киеву наряду с поддержкой развивающихся экономик и решением долгового кризиса стало бы лучшим стимулом для мировой экономики.

"Прекращение этой войны – это прежде всего моральный долг. Но это также лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики", – сказала глава американского минфина журналистам в Гандинагаре.

Йеллен также заявила, что "отклонит" критику в отношении того, что существует компромисс между помощью Украине и развивающимся странам.

Финансовые лидеры G20 и главы центральных банков должны встретиться в понедельник и вторник в Гандинагаре в Гуджарате, штате, где родился лидер независимости Индии Махатма Ганди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Палата представителей США согласовала оборонный бюджет-2024. В рамках проекта предусмотрено выделение 300 млн долларов на поддержку Украины.

– По данным китайских СМИ, США выкупают у Тайваня списанные комплексы Hawk для дальнейшей передачи их Украине в новом пакете помощи.

– В Госдепе США назвали "самый простой" вариант окончания войны в Украине.

– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что кассетные боеприпасы от США могут радикально изменить ситуацию на поле битвы.

– Президент США Джо Байден заявил, что у РФ нет шансов выиграть войну – Москва уже испытывает нехватку ресурсов и экономические проблемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!