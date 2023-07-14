Байден: Украина будет в НАТО, у Путина нет шансов выиграть войну

Президент США Джо Байден в очередной раз поддержал Украину. Американский лидер заявил, что наша страна непременно будет в НАТО. Кроме того, он выразил уверенность, что у кровавого главы государства-террориста России Владимира Путина нет шансов выиграть эту войну.

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Эти слова прозвучали во время совместного выступления Байдена с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг, 14 июля. Как утверждает лидер США, Путин уже проиграл войну в Украине, а Москва на данный момент испытывает нехватку ресурсов и различные экономические проблемы, сообщает DW.

"Путин уже проиграл войну. У него нет шансов выиграть войну в Украине", – уверенно сказал Байден.

Он считает, что Украина вступит в НАТО и когда это случится, Путин решит, что продолжение войны не в интересах России.

"Никто не может вступить в НАТО, пока идет война", – добавил президент США.

Также он пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО. В том числе и Финляндию, вступившую в Альянс 4 апреля текущего года.

"Соединенные Штаты привержены Финляндии, привержены НАТО, и эти обязательства непоколебимы", – сказал американский лидер.

Отметим, выступая после саммита НАТО в Университете Вильнюса, Байден заверил в приверженности антироссийской коалиции Украине. Речь идет как о США, так и других странах, которые Вашингтон сплотил для поддержки Украины в условиях противостояния российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявил, что война, развязанная Россией в Украине, не продлится годами. Для этого есть две причины – экономические и политические потери государства-террориста.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел длительные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Стороны среди прочего говорили о дальнейшем долгосрочном оборонном сотрудничестве. Также стороны обсудили внутренние процессы в РФ с учетом недавних событий.

Байден сообщил, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности. Они будут аналогичны предоставляемым Израилю без обязательств Украины вступать в НАТО.