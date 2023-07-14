Палата представителей США согласовала оборонный бюджет-2024: Украина получит $300 млн

Проект оборонного бюджета на следующий год, принятый Палатой представителей Конгресса США, был передан на рассмотрение Сенату. В рамках данного проекта была выделена сумма в размере 300 миллионов долларов на поддержку Украины.

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Об этом сообщило издание Голос Америки. Пять предложенных поправок, направленных на сокращение или прекращение помощи Украине, не получили достаточного количества голосов для принятия.

Поправка, которая требовала исключить $300 млн для Украины из оборонного бюджета, была отклонена со счетом 89 "за" против 358 "против". Также провалилась поправка, которая предлагала полностью прекратить военную помощь Украине, получив лишь 70 голосов "за" против 358 "против".

Демократы выступали за увеличение суммы помощи для Украины еще на $500 млн. Однако, эта инициатива не получила одобрения со стороны комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Кроме того, в полную версию проекта оборонного бюджета комитеты внесли предложение о назначении дополнительного специального инспектора, который будет ответственен за проверку эффективного использования помощи, предоставляемой США Украине.

Дополнительно стоит отметить, что в проекте оборонного бюджета предусматривается продление действия закона о ленд-лизе для Украины, принятого в 2022 году, как минимум еще на год. Более того, проект оборонного бюджета также включает положение о продлении общей поддержки Украины как минимум до 2027 года.

Кроме того, в проекте бюджета предусмотрены отдельные средства для исследования потенциала создания Центра передового опыта Украины по лечению травм, полученных в ходе войны.

В документе также говорится, что подразделения Минобороны США должны изучать и перенимать опыт войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское правительство объявило, что выделит пакет поддержки на сумму 50 миллионов фунтов (64,7 миллиона долларов) для Украины. В частности, эти средства будут направлены на ремонт оборудования и создание военного реабилитационного центра в Украине.

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