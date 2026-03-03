'Гигантская цифра': Зеленский раскрыл потери России в войне и планы Путина по мобилизации

Потери российских оккупантов на фронте без преувеличения большие и составляют до 35 тысяч человек в месяц. В то же время глава Кремля Владимир Путин планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч новых солдат.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Corriere. Он отметил, что российский диктатор уже проиграл свою зимнюю битву и, вероятно, не достигнет значительных успехов в весеннем наступлении.

Гигантские потери РФ

По словам главы государства, Украина стремится к миру, однако укрепляет обороноспособность: производит технические ресурсы и увеличивает количество беспилотников для компенсации недостатка солдат.

"Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться. Мы не проигрываем, и Россия все еще недовольна. Они теряют много людей до 35 000 в месяц. Это огромная цифра. Сейчас Путин собирается мобилизовать 400 000 новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны количеству новобранцев, они парализованы, близки к кризису", – отметил он.

Украина, в отличие от РФ, хочет мира

Зеленский убежден, что серьезные переговоры начнутся, когда армия Путина начнет сокращаться. Однако Украине также катастрофически не хватает военных.

"И мы говорим об этом открыто. Поэтому мы хотим закончить войну. А тем временем Путин проиграл свою следующую зимнюю операцию. Он атаковал электростанции в разгар мороза, хотел нас разделить, пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия", – сказал он.

Украинский лидер добавил, наше государство устояло перед попытками Путина его сломать. Теперь, по его словам, Россия планирует весенние наступления, "но думаю, они снова проиграют; много солдат погибнут зря".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры могут предоставить Украине дополнительную поддержку, если украинская армия перейдет с мобилизации на контрактную службу. По его словам, нынешняя помощь от Европы важна, но ее недостаточно для обеспечения паритета с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию медиа о возможных угрозах России выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится передать ей весь Донбасс. Глава государства подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности остается неизменной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!