Германия передаст Украине крупную партию ракет 'воздух-воздух' AIM-9: где они применяются. Фото

В следующем году Германия передаст Украине большое количество ракет "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. Предоставленное оружие будет не новым, а взятым со складов Бундесвера, чтобы таким образом не ожидать производства.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует журнал Defence Express. Точные объемы, стоимость или модификация не заявляется, из-за секретности деталей по военной помощи.

Что известно

Берлин не впервые поставляет такие ракеты в рамках военной помощи. В прошлом году было передано неизвестное количество в старой немецкой модификации AIM-9L/I-1, которая изготавливалась местной Diehl Defence и имела улучшенную систему наведения.

Несмотря на возраст, как отмечается, ракеты все еще могут быть достаточно эффективными против российских беспилотников и крылатых ракет. А учитывая, что скорее всего их ожидало списание, то достаточно выгодно передать для использования Украине.

В арсенале украинских летчиков и зенитчиков за время полномасштабной войны ракета AIM-9 появлялась как и в предыдущих модификациях AIM-9L и AIM-9M, так и в новейших AIM-9X. Таким образом любые поставки будут использованы для поддержки противовоздушной обороны.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили, заявил, что Лондон направит Украине новый пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны общей стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, в латвийском Сейме объявили, что дополнительно выделят 5 млн евро на военную помощь Украине, перенаправив на это бюджетные средства министерства иностранных дел страны на этот год.

