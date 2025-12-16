Британия анонсировала предоставление Украине пакета помощи для ссылки ПВО: что известно

Великобритания направляет Украине новый пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны. Общая стоимость пакета составляет 600 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщил министр обороны страны, Джон Гили, передает телеканал SkyNews. Помощь направлена на обеспечение Украины новыми оборонными возможностями, которые помогут сбивать российские беспилотники в течение зимы.

"Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России. Мы работаем над тем, чтобы предоставить жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира", – говорит Гили.

Военная помощь Украине – что известно

Напомним, ранее латвийский Сейм объявил, что дополнительно выделит еще 5 млн евро на военную помощь Украине, перенаправив на это бюджетные средства Министерства иностранных дел страны на этот год.

В то же время до конца текущего года Украина получит через механизм скорой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. А для покрытия дефицита страны-участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в течение 2025 года Прага передала украинским защитникам 1,8 миллиона патронов крупного калибра. Обещанная правительством страны помощь ВСУ выполнена в полном объеме.

