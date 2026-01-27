Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин больше не может поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из собственных запасов. По его словам, Германия уже передала Киеву "непропорционально много" и отдала свыше трети собственных мощностей этих систем ПВО.

Также Писториус добавил, что ЗРК IRIS-T тоже осталось мало в запасах Бундесвера. Об этом немецкий министр обороны заявил 26 января на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Patriot из Германии больше не будет

Учитывая запросы Киева о дополнительных боеприпасах для противовоздушной обороны, Писториус пояснил, что Германия уже сделала "непропорционально много" в предоставлении Украине систем Patriot. Поэтому дальнейшие поставки невозможны, поскольку Бундесвер сам ожидает замены переданных украинской армии систем и должен поддерживать способность к обучению и техническому обслуживанию этих систем.

Кроме того, глава немецкого оборонного ведомства признал, что Германия остается единственной страной, которая может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. По словам Писториуса, Берлин делает это непрерывно, несмотря на это, учитывая массированное усиление российских атак, предыдущих поставок все равно мало.

В то же время Писториус подчерукнул, что задачей для всех западных союзниковУкраины является совместная проверка собственных запасов. По его словам, особенно это касается тех, кто еще может иметь свободные мощности в производстве и поставках зенитных ракетных комплексов.

Напомним, Франция выступает против плана Европейского Союза по покупке британских ракет Storm Shadow для Украины. В Париже считают, что средства следует использовать для стимулирования внутренней оборонной промышленности блока, а не для нужд Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, небольшая, но все более влиятельная группа сторонников Украины в Вашингтоне отмечает, что единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина к переговорам – это резко усилить позиции Киева. Среди их последних идей – предоставить Украине ракеты Tomahawk, что обсуждается уже давно.

