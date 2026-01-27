Германия больше не будет поставлять Украине систему Patriot: Писториус объяснил, почему
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин больше не может поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из собственных запасов. По его словам, Германия уже передала Киеву "непропорционально много" и отдала свыше трети собственных мощностей этих систем ПВО.
Также Писториус добавил, что ЗРК IRIS-T тоже осталось мало в запасах Бундесвера. Об этом немецкий министр обороны заявил 26 января на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине, сообщает Deutsche Welle.
Patriot из Германии больше не будет
Учитывая запросы Киева о дополнительных боеприпасах для противовоздушной обороны, Писториус пояснил, что Германия уже сделала "непропорционально много" в предоставлении Украине систем Patriot. Поэтому дальнейшие поставки невозможны, поскольку Бундесвер сам ожидает замены переданных украинской армии систем и должен поддерживать способность к обучению и техническому обслуживанию этих систем.
Кроме того, глава немецкого оборонного ведомства признал, что Германия остается единственной страной, которая может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. По словам Писториуса, Берлин делает это непрерывно, несмотря на это, учитывая массированное усиление российских атак, предыдущих поставок все равно мало.
В то же время Писториус подчерукнул, что задачей для всех западных союзниковУкраины является совместная проверка собственных запасов. По его словам, особенно это касается тех, кто еще может иметь свободные мощности в производстве и поставках зенитных ракетных комплексов.
Напомним, Франция выступает против плана Европейского Союза по покупке британских ракет Storm Shadow для Украины. В Париже считают, что средства следует использовать для стимулирования внутренней оборонной промышленности блока, а не для нужд Киева.
Как сообщал OBOZ.UA, небольшая, но все более влиятельная группа сторонников Украины в Вашингтоне отмечает, что единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина к переговорам – это резко усилить позиции Киева. Среди их последних идей – предоставить Украине ракеты Tomahawk, что обсуждается уже давно.
