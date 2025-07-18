'Мы работаем': Стармер намекнул, что Британия может присоединиться к Германии в закупке американского оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи его Украине. Хотя после встречи британского премьера с канцлером Германии об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

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Об этом сообщает Bloomberg, которое ссылается на источник, знакомый с этим вопросом. Правда, издание подчеркивает, что решение еще не принято.

Переговоры о присоединении к предложению США находятся на ранней стадии, отмечает источник издания. Кроме Великобритании и США в переговорах принимают участие и другие европейские страны.

Так или иначе, но Стармер и раньше намекал, что его страна может присоединиться к инициативе, пишет Bloomberg и цитирует слова британского премьера после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей", а также "над поддержкой, которая стоит за этим, чтобы обеспечить эффективность любых возможностей в Украине", – частности, сказал Стармер, когда его спросили, присоединится ли Британия к плану США по предоставлению систем Patriot Украине путем продажи европейским союзникам.

Стармер и Мерц подписали новый "Кенсингтонский договор", который включает обязательства двух стран помогать друг другу в случае вооруженного нападения. В новом соглашении есть пункты о поставках новой ракетной системы дальнего радиуса действия в течение следующего десятилетия, и о "тесном сотрудничестве" в сфере экспортных лицензий на совместные системы вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

Недавно главнокомандующий НАТО в Европе, генерал США Алексус Гринкевич заявил, что уже"идет подготовка к поставке первых систем и ракет Patriot в Украину".

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сирский сообщил, что провел первый разговор с Алексом Гринкевичем и получил твердые гарантии относительно нового пакета вооружений для Украины и дальнейшей поддержки нашего государства со стороны США и НАТО.

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