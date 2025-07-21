Председательствуют Британия и Германия: стартовала новая встреча в формате Рамштайн. Каких решений ждать

В понедельник, 21 июля, стартовала новая 29 встреча в формате "Рамштайн", которая проходит онлайн. На заседании присутствуют министры обороны и их заместители из 52 стран.

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Встреча проходит под председательством Великобритании и Германии. Чего ждать от онлайн-заседания и какие решения будут приняты выясняет OBOZ.UA.

Кто присутствует на заседании

США на встрече представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер. По информации "Радио Свобода", глава Пентагона Пит Хегсет участия не принимает.

От Украины присутствуют двое представителей: новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль, и Рустем Умеров – ныне секретарь СНБО, который ранее уже представлял Украину на подобных встречах.

Цель "Рамштайн"

Основная цель встречи – согласование поставок вооружения, проведение военной подготовки и общей поддержки Украины в войне со страной-агрессором Россией. Эти заседания играют значительную роль в стратегическом планировании объемов и видов помощи, которую предоставляют партнеры.

Президент Владимир Зеленский 21 июля во время официального представления Дениса Шмыгаля в должности министра обороны, заявил, что ожидает от встречи усиления работы в области производства оружия с партнерами и поставки вооружения Украине.

Денис Шмигаль назвал ключевые ожидания Украины от 29 встречи в формате "Рамштайн".

Среди приоритетов:

– оперативная закупка систем противовоздушной обороны, в том числе из США;

– финансовая помощь для покрытия дефицита закупок в этом году;

– заблаговременное планирование поддержки на 2026 год.

Со своей стороны, во время открытия заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна предоставит дополнительные системы ПВО, дроны и необходимые боеприпасы для Украины.

Он подчеркнул, что первые системы дальнобойных дронов будут доставлены ВСУ в течение нескольких дней.

Что предшествовало

Ранее дату нового "Рамштайна" сообщили на официальной странице делегации Великобритании при НАТО в социальной сети Х. Информацию подтвердил и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что встреча в понедельник будет более технически-координационной.

Как писал OBOZ.UA, последняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась 4 июня. По итогам заседания украинские партнеры объявили о новых пакетах помощи для Украины и важных шагах поддержки. А экс-министр обороны Рустем Умеров отметил, что "Рамштайн" остается важной платформой для координации международной помощи Украине.

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