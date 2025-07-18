Следующая встреча в формате 'Рамштайн' состоится 21 июля: кто примет участие и какие важные вопросы обсудят

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" запланирована на понедельник, 21 июля. Это объединение более 50 государств, которые координируют усилия для помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Видео дня

О дате нового "Рамштайна" рассказали на официальной странице делегации Великобритании при НАТО в социальной сети Х. Информацию также подтвердил и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Заседание состоится в онлайн-режиме. Участие в нем примут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, а также десятки стран Альянса и партнеров, говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль во время общения с журналистами 18 июля также сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн". По словам министра обороны, кроме "Рамштайна" в ближайшее время он проведет разговоры с министрами обороны стран G7.

"Рамштайн" в понедельник будет более технически-координационным", – рассказал глава МОУ.

Это будет первое заседание Контактной группы после изменений в составе украинского правительства, в частности, после назначения Шмыгаля на должность министра обороны Украины вместо Рустема Умерова. Участники обсудят поддержку Украины, поставки вооружения и координацию действий в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи его Украине. Хотя после встречи британского премьера с канцлером Германии об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!