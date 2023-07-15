Гарантии безопасности для Украины опасны для России: Климкин объяснил причину

Обязательствач, которые страны НАТО взяли на себя по гарантиям безопасности для Украины во время саммита в Вильнюсе, представляют угрозу для страны-агрессора России, пока она будет оставаться агрессором. Саммит также доказал, что Кремль потерял "неявное право вето" на решения Альянса по Украине.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Что изменилось после Вильнюсского саммита? Нет больше такого неявного права вето России. Да, оглядываться на Россию будут, но на решение запретить наш дальнейший путь в НАТО Россия уже не способна", – подчеркнул он.

Комментируя реакцию спикера президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что обязательства по безопасности Украины со стороны стран-членов НАТО представляют угрозу безопасности России, дипломат согласился с таким выводом.

"Я, конечно, не согласен с Песковым, но я считаю, что эти обязательства Запада создают угрозы для России, которая является агрессором. Если Россия перестанет быть агрессором, выведет войска с нашей территории, исправит свои ошибки, то это никак не будет для нее угрозой. Тогда мы будем говорить о каком-то новом статус-кво вместе с Западом", – объяснил он.

Климкин подчеркнул, что именно для того, чтобы обезопасить Украину от агрессии России, помочь ей двигаться вперед и побеждать, Запад пддерживает нашу страну.

"Собственно, Запад не является частью военного противостояния с Россией, но является частью комплексного, глобального противостояния, снабжая нас оружием, информацией, поддерживая нас экономически и т.д. Но Россия просто может посмотреть на себя в зеркало. Песков или Путин. Есть же у них какие-то зеркала в Кремле. Пусть посмотрят и поймут, кто создает угрозы для России", – подытожил он.

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