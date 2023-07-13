'Россия отреагирует': Зеленский не исключает, что после решения G7 по Украине Москва попытается заблокировать гуманитарные инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что страна-агрессор Россия традиционно преступным образом отреагирует на решение "Группы семи" (G7) относительно нашей страны. Гарант считает, что Москва попытается заблокировать гуманитарные инициативы с тем, чтобы создать очередные кризисы в мире.

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Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями украинских и иностранных СМИ по результатам визита в Литву и участия в саммите НАТО, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я уверен, что после сегодняшнего акцептования гарантий безопасности они будут сейчас делать те или иные срывы важных гуманитарных проектов. Россия всегда так реагирует: не придерживается слова и постоянно хочет блокировать те или иные гуманитарные коридоры, чтобы создать новый кризис", – отметил глава государства.

Президент заметил, что существуют риски блокирования Черноморской зерновой инициативы. К слову, ее срок действия истекает 17 июля.

"На нашем заседании вопрос поднимал президент Эрдоган, который говорил, что Турция поддерживает эту инициативу. Есть риски. Мы это обсуждали с президентом Эрдоганом во время моего визита в Стамбул, на нашей встрече", – добавил Зеленский.

Кроме того, он высказался за то, чтобы генсек ООН Антониу Гутерриш также принял участие в переговорах с РФ о продолжении действия Черноморской зерновой инициативы. Ведь он еще и один из участников предварительных договоренностей с РФ.

"С нашей стороны мы ничего не нарушаем, ничего не блокируем. Мы не договаривались с Россией – мы договаривались с ООН и Турцией, а они договаривались с Россией", – сказал Зеленский.

Напомним, 12 июля в Вильнюсе прошел второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подвел итоги состоявшегося 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что нашей стране нужно готовиться к такому же мероприятию Северо-Атлантического альянса, которое состоится в Вашингтоне, США, в апреле 2024 года.

Ранее Зеленский отметил проведение первого заседания Совета Украина-НАТО и согласование странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.