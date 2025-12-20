"Галя у них балованная": Зеленский назвал истинную цель России в войне с Украиной

Страна-агрессор Россия не в состоянии изменить собственные позиции и не согласится ни на одно компромиссное решение о мире в Украине, потому что не хочет этого и пока не чувствует санкционное давление в полном объеме. Поэтому санкционную политику надо не только продолжать, но и усиливать, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Других вариантов нет, и если агрессоры отказываются от дипломатии, надо наращивать давление, пояснил украинский лидер. Об этом он сказал 20 декабря, отвечая на журналистов.

Галя у них балованная

"Россия не может изменить свои позиции самостоятельно – она не хочет этого. Она хочет – рассматривала и рассматривает – полную оккупацию нашего государства. И, безусловно, разрушение нашей независимости. Она всегда этого хотела", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Именно поэтому нужны санкции и экономическое давление на Россию, отметил он. По словам украинского президента, если у главаря Кремля "не будет денег, то он не сможет продолжать войну".

"Поэтому нужно давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что, как говорится, "Галя у них балованная", нужно, на мой взгляд, Америке немножко сильнее давить на россиян, не давать альтернативы", – сказал президент Украины.

Он призвал США "четко сказать" агрессорам: если они не согласятся на дипломатию (то есть, переговоры), будет "очень сильная" военная поддержка Украины и санкции "полностью – на всю экономику и на все секторы, которые приносят деньги русским".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский лидер очертил самые проблемные вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны. Таковы территории Украины, Запорожская атомная электростанция и финансирование восстановления Украины. Также президент упомянул о ряде технических аспектов, в частности вопрос гарантий безопасности. Украина передала США собственные предложения, которые они должны обсудить со страной-агрессором Россией.

Между тем в Вашингтоне заявили, что он заинтересован в завершении российско-украинской войны, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон. США не будут навязывать соглашение, а пытаются определить, от чего Россия и Украина готовы отказаться и что ожидают получить взамен.

В то же время кремлевский диктатор заявил, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта в Украине. Однако, по его словам, инициатива полностью на стороне Киева и его европейских партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!